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Espreso.tvОбществоМэрия Днепра отказалась демонтировать памятную доску большевикам, - активисты

Мэрия Днепра отказалась демонтировать памятную доску большевикам, - активисты


фото: radiosvoboda.org
Мэрия отказалась снять памятную доску большевикам в центре Днепра

Об этом говорится в ответе активистам на запрос к городским властям, сообщает Радио Свобода.

Речь идет о памятном знаке, который включает барельеф красноармейца в буденовке и надпись "В 1918 году в этом здании работал Екатеринославский комитет большевиков и Губернский ревком, здесь же проходила запись добровольцев в Красную армию".

Руководитель общественной организации "Рассвет" Вадим Поздняков считает, что этот объект пропагандирует коммунистическую идеологию и подлежит декоммунизации.

Однако из мэрии Днепра активистам ответили, что его демонтаж приведет к разрушению прилегающей части отделки фасада и ухудшению поверхности опорной стены памятника архитектуры.

В мэрии напомнили, что гостиница "Астория" является памятником местного значения, поэтому все работы должны происходить только по письменному разрешению органа исполнительной власти. В ответе также сказано, что сам барельеф "отражает одну из вех истории города".

Активисты намерены обращаться к экспертам, а затем, в случае необходимости, - и в милицию и суд.

"В общем, кроме этого объекта, есть еще несколько, по которым мы получили отрицательный ответ. Будем обращаться в Институт национальной памяти для начала, если не поможет, то в полицию. Дальше - суд", - отметил Поздняков.

В то же время в Украинском институте национальной памяти сообщили, что доска подпадает под действие законов о декоммунизации.

 

 

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