Маркарова планирует в 2023 году закончить программу с МВФ
20 ноября, 2019, 08:43
Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году
Об этом иинистр финансов Оксана Маркарова рассказала Громадському.
"Мой амбициозный план - суметь закончить ее (программу с МВФ, - ред.), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать", - заявила она.
По словам Маркаровой, пока правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве по новой кредитной программы о сотрудничестве.
"Программа, над которой мы работаем - хорошая и она нам позволить провести массу реформ, приватизации, концессии и другие вещи. Но и должна позволить нам выйти из нее по завершении - как в свое время это смогла сделать Польша", - пояснила министр.
- 14 ноября миссия МВФ прибыла в Киев
- Сейчас Украина ведет переговоры о возможности открытия 3-летней программы EFF на $5-6 млрд.
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