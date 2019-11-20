Маркарова планирует в 2023 году закончить программу с МВФ

20 ноября, 2019, 08:43

Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году

Об этом иинистр финансов Оксана Маркарова рассказала Громадському.

"Мой амбициозный план - суметь закончить ее (программу с МВФ, - ред.), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать", - заявила она.

По словам Маркаровой, пока правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве по новой кредитной программы о сотрудничестве.

"Программа, над которой мы работаем - хорошая и она нам позволить провести массу реформ, приватизации, концессии и другие вещи. Но и должна позволить нам выйти из нее по завершении - как в свое время это смогла сделать Польша", - пояснила министр.