Легализация игорного бизнеса: 60% украинцев против, лишь 11% - за

20 ноября, 2019, 12:21

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", лишь 11% опрошенных считают, что игорный бизнес нужно легализовать в Украине без ограничений, 27% - поддерживают легализацию, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса, в то же время почти 60% не поддерживают легализацию ни при каких условиях.

При этом азартными людьми считают себя 25% опрошенных, это в основном мужчины, молодежь, люди с более высокими доходами.

Почти половина опрошенных считают, что в Украине должны быть разрешены лотереи, четверть - ставки в букмекерских конторах и казино. Хуже отношение к легализации интернет-казино (12%), игровых автоматов (12%), игры в карты на деньги (11%).

"Среди людей, которые не играли в азартные игры, наиболее распространенным является утверждение, что деньги нужно зарабатывать, а не выигрывать (48%), треть - не верит организаторам таких игр", - говорится в пресс-релизе "Рейтинга"

В ходе исследования было опрошено 2000 респондентов. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 27-30 сентября 2019

Напомним, ранее эксперт Украинского аналитического центра Борис Кушнирук заявил, что при условии принятия законопроекта Кабмина №2285 "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" проведение традиционных числовых лотерей становится невозможным. По его словам, проект в первую очередь направлен на урегулирование видов деятельности, которые лоббируются определенными бизнес-группами в интересах букмекерства и казино, в то же время числовую лотерею предлагается урегулировать лишь несколькими нормами по принципу азартных игр. Хотя во всем мире классическая числовая лотерея не вызывает зависимость, не является азартной и не подлежит специальному регулированию.