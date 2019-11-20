Криклий: строительство украинских дорог будут выполнять только частные компании
20 ноября, 2019, 12:20
Министерство инфраструктуры планирует ликвидировать Государственное акционерное предприятие "Автомобильные дороги Украины" и передать его функции частному сектору
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает 24tv.ua .
"Со следующего года, после зимнего периода, планируем ликвидировать" Автомобильные дороги Украины ". Его функции можно будет передать частному сектору, который не связан с бюрократическими процедурами и сможет оперативно закупать лучшую технику", - рассказал министр инфраструктуры.
Также он заявил о необходимости лишения "Укравтодора" функции инспекции дорог.
"У нас какой-то облавтодор - убыточный, постоянно не хватает денег, в использовании госимущества присутствует коррупционный фактор", - добавил министр.
По его словам, инспекционная функция должна быть отдельно, чтобы не возникал конфликт интересов.
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