Криклий: строительство украинских дорог будут выполнять только частные компании

20 ноября, 2019, 12:20

Министерство инфраструктуры планирует ликвидировать Государственное акционерное предприятие "Автомобильные дороги Украины" и передать его функции частному сектору

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает 24tv.ua

"Со следующего года, после зимнего периода, планируем ликвидировать" Автомобильные дороги Украины ". Его функции можно будет передать частному сектору, который не связан с бюрократическими процедурами и сможет оперативно закупать лучшую технику", - рассказал министр инфраструктуры.

Также он заявил о необходимости лишения "Укравтодора" функции инспекции дорог.

"У нас какой-то облавтодор - убыточный, постоянно не хватает денег, в использовании госимущества присутствует коррупционный фактор", - добавил министр.

По его словам, инспекционная функция должна быть отдельно, чтобы не возникал конфликт интересов.