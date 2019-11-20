Корабли, которые вернула Россия, вошли в украинском территориальные воды

20 ноября, 2019, 13:25

Буксир "Яны-Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" идут домой

Об этом сообщает "5 канал".

Украинские поисково-спасательные корабли, осуществляющие транспортировку захваченных год назад россиянами судов, "Сапфир", "Гайдамака" и "Титан" направляются домой.



Автоматическая идентификационная система MARINE TRAFFIC указывает на то, что "Гайдамака" проходит Тендровскую косу по дороге к Очаковскому порту. Прибытие кораблей в порт ожидается до ночи.