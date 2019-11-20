Корабли, которые вернула Россия, вошли в украинском территориальные воды
20 ноября, 2019, 13:25
Украинские поисково-спасательные корабли, осуществляющие транспортировку захваченных год назад россиянами судов, "Сапфир", "Гайдамака" и "Титан" направляются домой.
Буксир "Яны-Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" идут домой
Об этом сообщает "5 канал".
Украинские поисково-спасательные корабли, осуществляющие транспортировку захваченных год назад россиянами судов, "Сапфир", "Гайдамака" и "Титан" направляются домой.
Автоматическая идентификационная система MARINE TRAFFIC указывает на то, что "Гайдамака" проходит Тендровскую косу по дороге к Очаковскому порту. Прибытие кораблей в порт ожидается до ночи.
- Напомним, украинский министр обороны Андрей Загороднюк расценивает возвращение кораблей как выполнение Россией решений Международного морского трибунала.
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?