Командующий ВМС рассказал о состоянии возвращенных Россией кораблей: сняли розетки и плафоны
20 ноября, 2019, 14:45
Украинские корабли, которые ранее были захвачены Россией, подходят к порту на буксире, поскольку их "угробили русские"
Об этом заявил командующий ВМС Игорь Воронченко, передает "4 канал" .
"Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, русские их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", - заявил он.
- Прибытие кораблей, вернула Россия, ожидается 20-21 ноября .
- Напомним, накануне Российская Федерация вернула Украине корабли, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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