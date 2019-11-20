Командующий ВМС рассказал о состоянии возвращенных Россией кораблей: сняли розетки и плафоны

20 ноября, 2019, 14:45

Украинские корабли, которые ранее были захвачены Россией, подходят к порту на буксире, поскольку их "угробили русские"

Об этом заявил командующий ВМС Игорь Воронченко, передает "4 канал" .

"Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, русские их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", - заявил он.