Как теперь работает система льгот на ЖКХ: объяснение Минсоцполитики

20 ноября, 2019, 11:11

Министерство социальной политики Украины разъяснило нововведения в системе монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая введена с 1 октября 2019 года

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как отмечается в сообщении, теперь льготники могут получить средства в наличной или безналичной форме. Начиная с ноября, украинцы получают квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа - без учета льгот.

При этом порядок расчета льготы остается почти неизменным. Размер льготы ежемесячно рассчитывает орган социальной защиты населения. Сумму льготы будут рассчитывать, исходя из размера скидки, на которую льготник имеет право по закону. Также на нее будут влиять цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги и государственные социальные нормативы в сфере жилищно-коммунального обслуживания.

Начиная с ноября средства за льготы каждому человеку выплачиваются отдельно - выдаются наличными или перечисляются на счет Ощадбанка. Выдача в наличной форме возможна только при условии, если льготник написал соответствующее заявление в орган соцзащиты до 15 октября 2019 года.

Льготник, который получил наличные, платит за потребленные коммунальные услуги полную сумму платежки. Льготники, не написавшие заявление на получение льготы наличными, имеют дело с безналичным расчетом.

Если выбрана безналичная форма выплаты льгот, то часть платежей осуществляет Ощадбанк, а часть льготник оплачивает самостоятельно.

Перечисление средств Ощадбанком поставщикам услуг осуществляется в такой последовательности: поставка тепловой энергии, поставка и распределение природного газа или поставка и распределение электрической энергии при наличии соответствующего вида индивидуального отопления, снабжение горячей водой, централизованное водоснабжение, централизованное водоотведение, снабжение и распределение электрической энергии, поставки и распределение природного газа, обращение с бытовыми отходами, услуги по управлению многоквартирным домом, взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета.

То есть, сейчас Ощадбанк осуществляет перечисление средств не по пропорциональному принципу (когда за каждую услугу проводился расчет в равных процентах от суммы льготы), а по приоритетному принципу - когда сначала производится оплата за тепло, газ, электроэнергию и тому подобное.

Если сумма льготы достаточна, то оплата всех услуг осуществляется на 100%. Остаток средств льготы будет перечислен на следующий месяц.

Если суммы льготы недостаточно, то оплачены будут лишь те услуги, на которые хватит средств. А услуги, за которые нужно доплатить - Ощадбанк направит СМС (с размерами доплаты по каждому виду услуги).

Также можно зайти в свой личный кабинет на сайте Ощадбанка, где отражается движение средств по учетной записи.