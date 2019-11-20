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Espreso.tvОбществоКабмин выделил средства на покупку украинским ученым судна для изучения Антарктики

Кабмин выделил средства на покупку украинским ученым судна для изучения Антарктики

Кабинет министров выделил 252 млн грн для покупки научного океанского судна ледового класса

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Это позволит нам быть более самостоятельными в исследовании Мирового океана, которое на равных с исследованиями космоса является сейчас одним из приоритетов мировой науки. Это новые возможности для наших ученых уже со следующего года. А еще это возможность строить более смелые стратегические планы исследований в Антарктиде и Арктике ", - сказала Министр образования и науки Анна Новосад.

Глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий отметил, что с конца ХХ века Украина не имеет судов необходимого класса, которые позволили бы вести исследования в Мировом океане и оказывать поддержку антарктическим исследованиям на станции "Академик Вернадский".

Судно должны приобрести до конца года, а в 2020 году оно выйдет в океан под украинским флагом.

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