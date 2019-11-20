Кабмин выделил средства на покупку украинским ученым судна для изучения Антарктики
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Это позволит нам быть более самостоятельными в исследовании Мирового океана, которое на равных с исследованиями космоса является сейчас одним из приоритетов мировой науки. Это новые возможности для наших ученых уже со следующего года. А еще это возможность строить более смелые стратегические планы исследований в Антарктиде и Арктике ", - сказала Министр образования и науки Анна Новосад.
Глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий отметил, что с конца ХХ века Украина не имеет судов необходимого класса, которые позволили бы вести исследования в Мировом океане и оказывать поддержку антарктическим исследованиям на станции "Академик Вернадский".
Судно должны приобрести до конца года, а в 2020 году оно выйдет в океан под украинским флагом.
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