Кабмин внес изменения в план мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации Украины с ЕС
20 ноября, 2019, 14:15
Данный план мероприятий, направлен на достижение Украиной соответствия критериям членства в ЕС.
Обновленный план учитывает углубление двусторонних отношений Украина - ЕС и ряд принятых двусторонними органами ассоциации решений за последние годы
Об этом сообщает Правительственный портал.
Данный план мероприятий, направлен на достижение Украиной соответствия критериям членства в ЕС.
В документе обновляются, актуализируются и дополняются задачи, по таким сферам: таможенная и финансовая политика, налогообложение, предпринимательство, финансовые услуги и конкуренция; юстиция, социальные и гуманитарные вопросы; транспорт; энергетика и энергоэффективность; цифровая сфера, наука, технологии и инновации; природопользование.
В правительстве утверждают, что данные изменения направлены на "ускорение и гармонизацию интеграционных процессов".
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?