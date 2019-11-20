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Espreso.tvОбществоКабмин внес изменения в план мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Кабмин внес изменения в план мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации Украины с ЕС


фото: Урядовий Портал
Обновленный план учитывает углубление двусторонних отношений Украина - ЕС и ряд принятых двусторонними органами ассоциации решений за последние годы

Об этом сообщает Правительственный портал.

Данный план мероприятий, направлен на достижение Украиной соответствия критериям членства в ЕС.

В документе обновляются, актуализируются и дополняются задачи, по таким сферам: таможенная и финансовая политика, налогообложение, предпринимательство, финансовые услуги и конкуренция; юстиция, социальные и гуманитарные вопросы; транспорт; энергетика и энергоэффективность; цифровая сфера, наука, технологии и инновации; природопользование.

В правительстве утверждают, что данные изменения направлены на "ускорение и гармонизацию интеграционных процессов".

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