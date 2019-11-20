К польскому LNG-терминалу прибыло судно с американским газом для Украины

20 ноября, 2019, 12:12

К LNG-терминалу в польском городе Свиноуйсьце во вторник прибыло судно, которое перевозило американский сжиженный природный газ для Украины

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Американскому сжиженному природному газу (СПГ) в Украине быть! Судно, которое перевозило СПГ для Украины, вчера прибыло к терминалу СПГ Свиноуйсьце (Польша) в Балтийском море - это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения нею энергетической независимости", - сказано в сообщении посольства США в Украине в Twitter в среду.