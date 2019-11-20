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Espreso.tvОбществоК польскому LNG-терминалу прибыло судно с американским газом для Украины

К польскому LNG-терминалу прибыло судно с американским газом для Украины


фото: lngworldnews
К LNG-терминалу в польском городе Свиноуйсьце во вторник прибыло судно, которое перевозило американский сжиженный природный газ для Украины

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Американскому сжиженному природному газу (СПГ) в Украине быть! Судно, которое перевозило СПГ для Украины, вчера прибыло к терминалу СПГ Свиноуйсьце (Польша) в Балтийском море - это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения нею энергетической независимости", - сказано в сообщении посольства США в Украине в Twitter в среду.

Напомним, Украина, Польша и США 31 августа подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Одним из шагов обеспечения энергетической независимости Украины будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу. Для этого построен специализированный интерконнектор, который объединит газотранспортные системы.
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