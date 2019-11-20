Гончарук: Украину устроит только долгосрочный контракт на транзит газа

20 ноября, 2019, 17:59

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина подпишет только долгосрочное соглашение о транзите российского газа

Об этом он сказал во время брифинга после заседания Кабмина, передает 24 канал.

Так же этот договор должен гарантировать энергетическую безопасность Украины и России.

"Мы должны получить не промежуточный вариант на один год, пока россияне достроят обходные газопроводы. После этого они смогут политически давить на Украину и Европу", - сказал Гончарук.

По его словам, украинское правительство хочет получить контракт на взаимовыгодных, прогнозируемых и стабильных условиях. Так же эти условия должны быть выгодными для европейских партнеров.

Кроме того, он заявил, что до конца года оператор украинской газотранспортной системы должен пройти сертификацию.

"Мы намерены до конца года завершить соответствующую сертификацию и предлагать нашим партнерам контракты на европейских условиях по европейским правилам", - резюмировал Гончарук.