Глава МИД Эстонии заявил об угрозе со стороны "непредсказуемой России"

20 ноября, 2019, 16:27

Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу вновь заявил об угрозе, которая идет со стороны России

Данное заявление он сделал накануне намеченной на среду встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, сообщает портал ERR.

"Североатлантический альянс должен идти в ногу с постоянно меняющейся картиной безопасности, но нет никаких сомнений в том, что непредсказуемая Россия остается одной из самых больших угроз для евроатлантического региона", - сказал Рейнсалу.

Он также заявил, что НАТО сегодня сильный, и альтернативы ему нет. "Альянс необходим для безопасности Эстонии и Европы. Сохранение прочной трансатлантической связи является обязанностью всех союзников, и за последние пять лет расходы на оборону со стороны европейских союзников и Канады значительно увеличились", - отметил глава внешнеполитического ведомства Эстонии.

В то же время он сослался на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на прошлой неделе о том, что в последние годы расходы на оборону увеличились более чем 100 млрд долларов.

Ранее спикер парламента Эстонии обвинил Россию в аннексии 5% страны.