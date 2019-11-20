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Espreso.tvМирФСБ задержала российского военного: обвиняет в шпионаже в пользу Украины

ФСБ задержала российского военного: обвиняет в шпионаже в пользу Украины

В городе Аксай Ростовской области сотрудники ФСБ задержали российского военнослужащего Южного военного округа (ЮВО) по подозрению в государственной измене

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"ФСБ в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа", - сообщили в ЦОС ФСБ.

По их информации, военный якобы собирал данные по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, и утечки этой информации за границу могло причинить вред обороноспособности России.

Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена" (ст. 275 УК РФ).

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