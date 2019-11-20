Facebook запустил приложение для создания мемов
20 ноября, 2019, 09:45
Facebook начинает заниматься созданием мемов с поддержкой экспериментального приложения Whale
Об этом сообщает The Verge .
На прошлой неделе Facebook выпустил новое приложение для создания мемов под названием Whale. Сейчас приложение доступно только в канадском App Store.
Отмечается, что его можно использовать для редактирования собственных фотографий или изображений из библиотеки современных фотографий. Затем вы можете поделиться своими "произведениями" в социальных сетях, таких как Instagram и Messenger.
Отмечается, что эксперименты Facebook с новыми приложениями ведутся из-за роста популярности TikTok, которая популярна среди молодых пользователей.
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