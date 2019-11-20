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Espreso.tvСпортЕвро-2020: результаты всех матчей вторника

Евро-2020: результаты всех матчей вторника


фото: uefa.com
19 ноября было сыграно десять матчей последнего, 10-го тура отбора Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отборочный турнир Евро-2020

10-й тур

19 ноября

группа С

Нидерланды - Эстония 5:0

Голы: Вейналдум, 6, 66, 79, Аке, 19 Боаду, 87

Германия - Северная Ирландия 6:1

Голы: Гнабри, 19, 47, 60, Горецка, 43, 73, Брандт, 90+1 - Смит, 7

Группа Е

Уэльс - Венгрия 2:0

Голы: Рэмзи, 15, 47

Словакия - Азербайджан 2:0

Голы: Боженик, 19 Гамшик, 86

Группа G

Польша - Словения 3:2

Голы: Шиманьски, 3, Левандовски, 54, Горальски, 81

Латвия - Австрия 1:0

Голы: Ошс, 65

Северная Македония - Израиль 1:0

Голы: Николов, 45+2

Группа I

Бельгия - Кипр 6:1

Голы: Бентеке, 16, 68, где Брюйне, 36, 41, Карраско, 44, Христофору, 51 (аг) - Иоанну, 14

Шотландия - Казахстан 3:1

Голы: Макгинн, 48, 90+1, Нейсмит, 64 - Зайнутдинов, 32

Сан-Марино - Россия 0:5

Голы: Кузяев, 3, Петров, 19 Миранчук, 49, Ионов, 56, Комплиеченко, 78

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