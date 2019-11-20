Евро-2020: результаты всех матчей вторника
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отборочный турнир Евро-2020
10-й тур
19 ноября
группа С
Нидерланды - Эстония 5:0
Голы: Вейналдум, 6, 66, 79, Аке, 19 Боаду, 87
Германия - Северная Ирландия 6:1
Голы: Гнабри, 19, 47, 60, Горецка, 43, 73, Брандт, 90+1 - Смит, 7
Группа Е
Уэльс - Венгрия 2:0
Голы: Рэмзи, 15, 47
Словакия - Азербайджан 2:0
Голы: Боженик, 19 Гамшик, 86
Группа G
Польша - Словения 3:2
Голы: Шиманьски, 3, Левандовски, 54, Горальски, 81
Латвия - Австрия 1:0
Голы: Ошс, 65
Северная Македония - Израиль 1:0
Голы: Николов, 45+2
Группа I
Бельгия - Кипр 6:1
Голы: Бентеке, 16, 68, где Брюйне, 36, 41, Карраско, 44, Христофору, 51 (аг) - Иоанну, 14
Шотландия - Казахстан 3:1
Голы: Макгинн, 48, 90+1, Нейсмит, 64 - Зайнутдинов, 32
Сан-Марино - Россия 0:5
Голы: Кузяев, 3, Петров, 19 Миранчук, 49, Ионов, 56, Комплиеченко, 78
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