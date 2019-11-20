Евро-2020: определились города, в которых сыграет сборная Украины

20 ноября, 2019, 12:01

На групповом раунде Евро-2020 сборная Украины будет играть матчи в Амстердаме и Бухаресте

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Города, в которых сборная Украины сыграет на групповом этапе определились после того, как стало известно, что команда Андрея Шевченко будет выступать в группе C. Матчи этого квартета пройдут в Амстердаме и Бухаресте. В Нидерландах украинцы сыграют одну игру, две проведут в Румынии. Встречи в группе C состоятся 14, 18 и 22 июня 2020 года, точное расписание станет известно после жеребьевки 30 ноября.

Первым соперником сборной Украины в группе C стали Нидерланды, которые попали в этот квартет, поскольку Амстердам является одним из городов-хозяев турнира, финальная часть которого впервые пройдет сразу в 12 разных странах.