Епифаний призвал Зеленского и правительство противодействовать закрытию оккупантами в Крыму храма ПЦУ

20 ноября, 2019, 20:17

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний обратился к президенту и правительству Украины с просьбой принять меры и помешать россиянам оккупантам в Крыму закрыть храм ПЦУ

Об этом говорится в заявлении Синода ПЦУ.

"Оккупационная российская" администрация города Евпатория "обратилась в "суд" с целью обязать Управление Крымской епархии УПЦ (ПЦУ) снести "собственными силами" храм в честь Успения образа Божией Матери "Неопалимая Купина" религиозной общины ПЦУ в г.. Евпатория (АР Крым) ... Обращаемся к президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому, Кабинету министров Украины, правоохранительным органам дать надлежащую оценку выше упомянутым действиям оккупационной российской власти в Крыму и принять возможные меры для их прекращения, в том числе дипломатическим путем ", - говорится в заявлении.

В ПЦУ отметили, что Комитет ООН по правам человека в связи с полученной жалобой от православных украинских верующих г. Симферополя в качестве временной меры дважды обязывал Россию не выселять Крымскую епархию Православной Церкви Украины по кафедральному собору Владимира и Ольги в Симферополе. Однако власти РФ игнорирует обязательства.

"Отдельно отмечаем необходимость срочно и безотлагательно принять решение Кабинета министров Украины относительно решения вопроса собственности на помещение собора и епархиального управления в г. Симферополе.. Этот шаг продемонстрирует юридическую и моральную поддержку украинской общине Крыма со стороны нашего государства и даст возможность более эффективно защитить ее права на международном уровне ", - отмечают в ПЦУ.