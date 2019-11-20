Доллар после удешевления вновь начал расти
20 ноября, 2019, 08:58
За сутки американский доллар подорожал на 6 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
Поэтому в среду, 20 ноября, $1 стоит 24,20 грн.
Евро подорожал на 11 копеек и стоит 26,81 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $1 покупают по 24,25 грн, продают - 24,31 грн.
Евро на черном рынке скупают за 26,79 грн, продают - 26,85 грн.
Читайте также
-
-
-
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
Читайте также
-
-
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"