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Espreso.tvОбществоДоллар после удешевления вновь начал расти

Доллар после удешевления вновь начал расти

За сутки американский доллар подорожал на 6 копеек

Об этом говорится на сайте НБУ.

Поэтому в среду, 20 ноября, $1 стоит 24,20 грн.

Евро подорожал на 11 копеек и стоит 26,81 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $1 покупают по 24,25 грн, продают - 24,31 грн.

Евро на черном рынке скупают за 26,79 грн, продают - 26,85 грн.

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