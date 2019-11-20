Арсений Яценюк встретился с президентом ЕНП: Поддерживайте Украину невзирая на любые текущие трудности и политические вызовы

20 ноября, 2019, 13:20

В среду, 20 ноября, премьер-минстр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк принимает участие в Конгрессе Европейской Народной партии, который проходит в Загребе

Первой из ряда запланированных встреч Арсения Яценюка в столице Хорватии стала встреча с президентом ЕНП Джозефом Доулем.



В своей заметке на Facebook Арсений Яценюк отметил, что ЕНП - одно из важнейших политических объединений Европы.



Лидер "Народного фронта" выразил благодарность президенту ЕНП за многолетнюю надежную поддержку Украины.



"Мой главный тезис - поддерживайте Украины, невзирая на любые текущие трудности и политические вызовы", - подчеркнул Арсений Яценюк.



Напомним, в июне 2019 года Политическая ассамблея Европейской народной партии принял решение поддержать намерение политической партии "Народный фронт" получить статус наблюдателя.