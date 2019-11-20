Арсений Яценюк встретился с президентом ЕНП: Поддерживайте Украину невзирая на любые текущие трудности и политические вызовы
20 ноября, 2019, 13:20
Первой из ряда запланированных встреч Арсения Яценюка в столице Хорватии стала встреча с президентом ЕНП Джозефом Доулем.
В среду, 20 ноября, премьер-минстр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк принимает участие в Конгрессе Европейской Народной партии, который проходит в Загребе
Первой из ряда запланированных встреч Арсения Яценюка в столице Хорватии стала встреча с президентом ЕНП Джозефом Доулем.
В своей заметке на Facebook Арсений Яценюк отметил, что ЕНП - одно из важнейших политических объединений Европы.
Лидер "Народного фронта" выразил благодарность президенту ЕНП за многолетнюю надежную поддержку Украины.
"Мой главный тезис - поддерживайте Украины, невзирая на любые текущие трудности и политические вызовы", - подчеркнул Арсений Яценюк.
Напомним, в июне 2019 года Политическая ассамблея Европейской народной партии принял решение поддержать намерение политической партии "Народный фронт" получить статус наблюдателя.
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