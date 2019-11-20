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Espreso.tvОбществоАрсений Яценюк после встречи с Дональдом Туском: Мы должны сделать все, чтобы Нормандская встреча не стала "новым Мюнхеном" или "Ялтой"

Арсений Яценюк после встречи с Дональдом Туском: Мы должны сделать все, чтобы Нормандская встреча не стала "новым Мюнхеном" или "Ялтой"

Любая двусмысленность или непоследовательность в действиях официального Киева в деле защиты своих законных интересов - это услуга врагу

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook после встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Загребе 20 ноября.

Арсений Яценюк встретился с Дональдом Туском в рамках участия в Конгрессе Европейской Народной партии, который проходит в столице Хорватии.

Лидер "Народного фронта" сообщил, что во время встречи обсуждали две основные темы - "развитие внутренней политической ситуации в Украине и опасности международного положения, которые касаются нашего государства".

"Дональд Туск - активный и преданный союзник Украины. Ценю его небезразлично стремление помочь Украине советом и деятельной поддержкой", - написал Арсений Яценюк.

Однако, подчеркнул он, "никто не сможет Украине помочь, если о своих интересах безопасности не позаботится сама Украина, твердо и последовательно": "Любая двусмысленность или непоследовательность в действиях официального Киева в деле защиты своих законных интересов - это услуга врагу".

"Мы должны сделать все возможное, чтобы встреча в нормандском формате в Париже не стала для Украины, Европы и мира "новым Мюнхеном" или "Ялтой", - подчеркнул Арсений Яценюк.

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