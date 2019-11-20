Amazon запустил бесплатный стриминговий сервис

20 ноября, 2019, 12:08

Американская компания Amazon запустила бесплатный стриминговий сервис музыки

Об этом говорится в официальном блоге компании.

Воспользоваться Amazon Music могут владельцы iPhone, iPad, устройств Android и Amazon TV Fire.

Сейчас сервис доступен только в США, Великобритании и Германии.

"Любители музыки смогут слушать тысячи станций на основе любой песни, исполнителя, эпохи и жанра, услышать лучшие мировые плейлисты и лучшие праздничные мелодии", - говорится в сообщении.

Хотя сервис бесплатный, пользователи будут время от времени слушать рекламу. Если они не хотят этого делать, то можно воспользоваться платной версией Amazon Music.

В компании добавили, что подписка на другой стриминговий сервис - Amazon Prime не нужна. Также не требуется кредитная карточка, но для использования новой услуги надо иметь аккаунт Amazon.

Таким образом, Amazon предложила модель, которую уже используют такие музыкальные стриминговые сервисы, как шведский Spotify и французский Deezer, фактически став их прямым конкурентом на рынке аудиостриминга.