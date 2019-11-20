24-30 ноября в столице пройдет финал Второго всеукраинского театрального фестиваля-премии ГРА

20 ноября, 2019, 14:10

В течение последней недели ноября в Киеве на разных театральных площадках будут показаны 12 лучших спектаклей 2018года

Именно из этой дюжине международное жюри определит победителей в 6 общих и 6 индивидуальных номинациях. Кто именно и за что получит украинский театральный Оскар, станет известно во время Церемонии награждения 30 ноября в Национальном театре им. Ивана Франко.

"ГРА " ( "GRA" ( "Great Real Art")) была основана Национальным союзом театральных деятелей Украины в прошлом году. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Украины и Департамента культуры КГГА. Фестиваль-премия имеет установленные этапы и правила.

"GRA" проводится на конкурсной основе один раз в год по итогам прошлого календарного года. Вторая ГРА стартовала в начале текущего года и собрала к рассмотрению премьеры, вышедшие в период с 1 января по 31 декабря 2018 года. Заявки поступали из разных регионов Украины от различных по форме собственности и форматом работы театральных коллективов.

Далее Экспертный Совет фестиваля (состоит из известных и компетентных театральных критиков, театро- и музыковедов) из 84-х заявителей выбрал 30 лучших. Именно они попали в лонг-лист и продолжили борьбу. В марте-июне эксперты путешествовали по городам Украины и просматривали постановки из лонг-листа вживую. В июле состоялось главное театральное событие лета: организаторы фестиваля обнародовали шорт-лист из 12-ти спектаклей, которые прошли в финальную часть.

Поскольку проект, это не только премия, но и фестиваль, зрители тоже могут присоединиться к театральному событию. Оценить постановки из шорт-листа предлагается в течение последней недели ноября, приобретя билеты на желаемые спектакли.

Финальный этап стартует 24 ноября. В 16:00 в Киевском театре на Подоле состоится торжественное открытие фестиваля-премии. Оценивать спектакли-номинанты и определять победителей будет международное жюри: журналист, музыковед и музыкант Дитер Топп (председатель жюри, Кельн, Германия); историк, педагог и общественный деятель Адам Бала (Варшава, Польша); генеральная директор Национального театра "Ион Дачиан" в Бухаресте Бьянка Ионеску-Балло (Румыния) драматург, публицист, театральный критик Томас Ирмер (Берлин, Германия); театральная критик, переводчица, драматург Жанна Лашкевич (Минск, Беларусь).

В этом году лауреаты будут определяться в шести общих номинациях: За лучший драматический спектакль; ... представление для детей; ... музыкальный спектакль в жанре оперы/оперетты/мюзикла; ... хореографический/балетный/пластический спектакль; ... спектакль камерной сцены (до 150 зрителей) ... поисково-экспериментальный спектакль (на пересечении театральных/художественных жанров) и шести индивидуальных: За лучшую женскую роль; ... мужскую роль; ... режиссерскую работу; ... сценографию; ... хореографию; ... музыкальное решение спектакля.

В итоге лучшие игроки в ГРА за театральный Оскар будут награждены Дипломом лауреата и денежным вознаграждением на реализацию нового творческого проекта.