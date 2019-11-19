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Espreso.tvСпортЗнаменитый филиппинский боксер Пакьяо назвал дату возвращения на ринг

Знаменитый филиппинский боксер Пакьяо назвал дату возвращения на ринг


фото: boxingnews24.com/
Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо анонсировал возвращение на ринг весной 2020-го года

Об этом сообщает Boxingnews24.

Представитель промоутерской компании Мэнни Пакьяо, Шон Гиббонс рассказал, что следующий бой филиппинца состоится в США, примерно в марте или апреле 2020 года.

Среди потенциальных соперников 40-летнего Пакьяо - американец Дэнни Гарсия, за спиной которого 37 боев, два из которых он проиграл, и Майки Гарсия из США, который провел 40 поединков, и только один проигрышный.

В июле этого года по решению судей Мэнни Пакьяо нанес американцу Киту Турман первое поражение в карьере и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг).

  • 29 октября китайский миллиардер Джек Ма вместе с Мэнни Пакьяо бросили вызов известному американскому боксеру Флойду Мейвезеру
  • 10 сентября стало известно, что Флойд Мейвезер планирует в 2020 году провести выставочный матч в Китае.
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