Знаменитый филиппинский боксер Пакьяо назвал дату возвращения на ринг
19 ноября, 2019, 14:27
Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо анонсировал возвращение на ринг весной 2020-го года
Об этом сообщает Boxingnews24.
Представитель промоутерской компании Мэнни Пакьяо, Шон Гиббонс рассказал, что следующий бой филиппинца состоится в США, примерно в марте или апреле 2020 года.
Среди потенциальных соперников 40-летнего Пакьяо - американец Дэнни Гарсия, за спиной которого 37 боев, два из которых он проиграл, и Майки Гарсия из США, который провел 40 поединков, и только один проигрышный.
В июле этого года по решению судей Мэнни Пакьяо нанес американцу Киту Турман первое поражение в карьере и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг).
- 29 октября китайский миллиардер Джек Ма вместе с Мэнни Пакьяо бросили вызов известному американскому боксеру Флойду Мейвезеру
- 10 сентября стало известно, что Флойд Мейвезер планирует в 2020 году провести выставочный матч в Китае.
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