 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеркаль планирует уйти из МИД

Зеркаль планирует уйти из МИД

Заместитель министра МИД Елена Зеркаль заявила о том, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел

Об этом она заявила в эфире 24 канала.

Зеркаль в августе заявила о намерении уйти с должности.

"На этой неделе я выполню свое последнее задание - проведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу, которое касается наших военных кораблей, что были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала (уйдет с должности, - 24 канал)", - подчеркнула Зеркаль.

Она сказала, что возьмет паузу в работе.

"Мне нужно сделать перерыв. А что касается задач, которые передо мной стояли или будут стоять, - я всегда искала себе что-то, что меня интересовало, что было большим вызовом, за что никто не хотел браться и имел сомнения, что это можно сделать", - добавила заместитель министра.

На вопрос ведущего Дениса Бигуса, почему Елена Зеркаль не хочет остаться в МИД как часть системы, которая может делать сопротивление России, дипломатка ответила: "Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента".

Зеркаль заверила, что на момент инаугурации президента она не видела себя в Офисе Президента, однако указ президента (о ее назначении в МИД) вышел до того, как с ней поговорили об этом.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать