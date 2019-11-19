Зеркаль планирует уйти из МИД

19 ноября, 2019, 21:22

Заместитель министра МИД Елена Зеркаль заявила о том, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел

Об этом она заявила в эфире 24 канала.

Зеркаль в августе заявила о намерении уйти с должности.

"На этой неделе я выполню свое последнее задание - проведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу, которое касается наших военных кораблей, что были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала (уйдет с должности, - 24 канал)", - подчеркнула Зеркаль.

Она сказала, что возьмет паузу в работе.

"Мне нужно сделать перерыв. А что касается задач, которые передо мной стояли или будут стоять, - я всегда искала себе что-то, что меня интересовало, что было большим вызовом, за что никто не хотел браться и имел сомнения, что это можно сделать", - добавила заместитель министра.

На вопрос ведущего Дениса Бигуса, почему Елена Зеркаль не хочет остаться в МИД как часть системы, которая может делать сопротивление России, дипломатка ответила: "Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента".

Зеркаль заверила, что на момент инаугурации президента она не видела себя в Офисе Президента, однако указ президента (о ее назначении в МИД) вышел до того, как с ней поговорили об этом.