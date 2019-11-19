Зеленский подписал закон о техническом обустройстве государственной границы

19 ноября, 2019, 19:48

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Закон вносит изменения в Земельный кодекс Украины, Водный кодекс Украины, закон "О государственной границе Украины", согласно которым органам Госпогранслужбы предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, закон освобождает органы пограничного ведомства от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в связи с обустройством государственной границы.

"Закон позволит создать надлежащие условия для инженерно-технического обустройства госграницы Украины с сопредельными государствами, прежде всего с Российской Федерацией, с целью обеспечения выполнения Госпогранслужбой задач по охране и защите государственной границы", - объясняют в Офисе президента Украины.

В ОПУ отметили, что сейчас украинским законодательством не определены размеры земельных участков, предоставляемых органам Госпогранслужбы для строительства и содержания инженерно-технических сооружений и других объектов пограничной инфраструктуры. При этом линейные размеры инженерно-технических сооружений и характеристики технических средств охраны границы требуют для их расположения на местности полосы земельного участка шириной не менее 50 метров.

Новый закон вступает в силу с 1 января 2020 года.