 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о техническом обустройстве государственной границы

Зеленский подписал закон о техническом обустройстве государственной границы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы" № 232-IX

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Закон вносит изменения в Земельный кодекс Украины, Водный кодекс Украины, закон "О государственной границе Украины", согласно которым органам Госпогранслужбы предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, закон освобождает органы пограничного ведомства от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в связи с обустройством государственной границы.

"Закон позволит создать надлежащие условия для инженерно-технического обустройства госграницы Украины с сопредельными государствами, прежде всего с Российской Федерацией, с целью обеспечения выполнения Госпогранслужбой задач по охране и защите государственной границы", - объясняют в Офисе президента Украины.

В ОПУ отметили, что сейчас украинским законодательством не определены размеры земельных участков, предоставляемых органам Госпогранслужбы для строительства и содержания инженерно-технических сооружений и других объектов пограничной инфраструктуры. При этом линейные размеры инженерно-технических сооружений и характеристики технических средств охраны границы требуют для их расположения на местности полосы земельного участка шириной не менее 50 метров.

Новый закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать