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Espreso.tvОбществоЗеленский обсудил с главой МИД Германии Маасом ситуацию на Донбассе и вопросы газа

Зеленский обсудил с главой МИД Германии Маасом ситуацию на Донбассе и вопросы газа

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Глава государства проинформировал немецкого чиновника о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также выразил надежду, что запланированная на 9 декабря встреча в нормандском формате откроет путь к мирному урегулированию конфликта", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский и Маас обсудили одобрение Бундестагом закона об имплементации так называемой газовой директивы ЕС об общих правилах внутреннего рынка природного газа, которым, в частности, будет регулироваться деятельность российского газопровода "Северный поток-2". Маас заверил, что изменения немецкого законодательства соответствуют положениям директивы.

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