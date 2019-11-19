Изучают опыт Боснии: Сивохо рассказал о создании Национальной платформы примирения

19 ноября, 2019, 13:01

Команда СНБО работает над созданием Национальной платформы примирения и единства. К этому привлекли международных специалистов-практиков по решению военных конфликтов

Об этом советник секретаря СНБО Сергей Сивохо рассказал в интервью Укринформу.

"Наша команда уже работает над созданием Национальной платформы примирения и единства. Мы привлекаем международных специалистов-практиков по решению военных конфликтов, анализируем опыт Ирландии, Боснии и других стран. Так легче найти наиболее правильные и уже проверенные варианты разрешения конфликтов - и наложить этот опыт на наши ситуацию, ментальность и восприятие ", - заявил он.

По словам Сивохо, реинтеграция - "сложный и болезненный процесс".

Советник секретаря СНБО объяснил, что будет говорить с людьми на языке спорта, культуры и бизнеса.