Из мастера оформления бровей - в Верховную Раду. Головокружительная карьера помощницы Ильи Кивы
В поле зрения - не только народные избранники, но и их консультанты. Тайны помощников народных депутатов раскрывает журналист программы "Шустрова Live" Дина Зеленская.
Так, журналисту удалось выяснить, что помощницей народного депутата Ильи Кивы из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", является некая Елизавета Корж. Девушка - землячка народного избранника, она член Международной ассоциации бровистив и известный в Полтаве мастер по оформлению бровей.
Еще недавно Елизавета активно развивалась в индустрии красоты и даже открыла собственный салон в Киеве.
Еще недавно Елизавета активно развивалась в индустрии красоты и даже открыла собственный салон в Киеве.
Социальные сети Елизаветы Корж развеваются пышными прическами, макияжем и словами благодарности от довольных клиентов.
Но записаться на коррекцию бровей к парламентской помощнице Илье Кивы нам не удалось. В телефонном разговоре девушка сообщила, что времени на это сейчас нет.
Сам Илья Кива утверждает, что выбрал помощницу исключительно за профессиональные качества, ведь по образованию она не бровист, а юрист:
"Елизавета Корж является дочерью моего ближайшего друга. Молодая девушка, которая закончила Национальную академию Ярослава Мудрого с красным дипломом ", - отметил народный депутат.
Пока никаких законодательных ограничений по отбору помощников нет, - народные депутаты упорно раздают удостоверения своим родным, друзьям, мастерам по макияжу и бизнес-партнерам, даже если те имеют криминальное прошлое.
Больше смотрите в расследовании программы "Шустрова Live".
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