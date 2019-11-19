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Espreso.tvОбществоИз мастера оформления бровей - в Верховную Раду. Головокружительная карьера помощницы Ильи Кивы

Из мастера оформления бровей - в Верховную Раду. Головокружительная карьера помощницы Ильи Кивы

Спортсмены, визажисты, модели и танцовщицы. Верховная Рада IX созыва напоминает ярмарку тщеславия и цирковую арену одновременно

В поле зрения - не только народные избранники, но и их консультанты. Тайны помощников народных депутатов раскрывает журналист программы "Шустрова Live" Дина Зеленская.

nullТак, журналисту удалось выяснить, что помощницей народного депутата Ильи Кивы из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", является некая Елизавета Корж. Девушка - землячка народного избранника, она член Международной ассоциации бровистив и известный в Полтаве мастер по оформлению бровей.null

Еще недавно Елизавета активно развивалась в индустрии красоты и даже открыла собственный салон в Киеве.

nullЕще недавно Елизавета активно развивалась в индустрии красоты и даже открыла собственный салон в Киеве.

Социальные сети Елизаветы Корж развеваются пышными прическами, макияжем и словами благодарности от довольных клиентов.null

Но записаться на коррекцию бровей к парламентской помощнице Илье Кивы нам не удалось. В телефонном разговоре девушка сообщила, что времени на это сейчас нет.null

Сам Илья Кива утверждает, что выбрал помощницу исключительно за профессиональные качества, ведь по образованию она не бровист, а юрист:

"Елизавета Корж является дочерью моего ближайшего друга. Молодая девушка, которая закончила Национальную академию Ярослава Мудрого с красным дипломом ", - отметил народный депутат.

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Пока никаких законодательных ограничений по отбору помощников нет, - народные депутаты упорно раздают удостоверения своим родным, друзьям, мастерам по макияжу и бизнес-партнерам, даже если те имеют криминальное прошлое.

Больше смотрите в расследовании программы "Шустрова Live".

 

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