Ионова: будет оспариваться в суде процесс задержания руководителя "Укрэксимбанка" Гриценко
Об этом заявила народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова, передает Еспресо.TV.
"Задержание главы правления АО "Укрэксимбанк" Александра Гриценко можно назвать грубым. По словам Гриценко, он отводил на музыку своего сына и его задержание происходило грубым образом: позади постучали по плечам и спросили: "Вы меня помните?", А потом его скрутили, надели наручники на глазах его одиннадцатилетнего сына. Затем его затащили в автомобиль, а сына оставили на произвол судьбы. Циничным является то, что коллеги, которые присутствовали на этом заседании услышали от прокуроров, что при задержании отец бросил ребенка, а сам хотел убежать ", - отметила Ионова.
По ее словам, было осуществлено преступление по отношению к ребенку. В суде будет оспариваться процесс задержания Гриценко.
- Напомним, 16 ноября сообщалось, что в Киеве неизвестные похитили голову "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.
- Позже стало известно, что Александра Гриценко задержала Служба безопасности Украины.
- Адвокат Александра Гриценко Денис Галанский заявил, что СБУ не имела права задерживать голову "Укрэксимбанка" без решения суда
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