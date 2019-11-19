Витренко подарил Тимошенко книгу о Стокгольмском арбитраже, "чтобы лучше знала, чем занимается команда "Нафтогаза"

19 ноября, 2019, 09:55

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подарил Юлии Тимошенко книгу о Стокгольмском арбитраже "Стокгольм. Бери или плати"

Об этом Витренко сообщил в Facebook.

"Подарил Юлии Владимировне Тимошенко вчера на Свободе Слова на ICTV книгу о Стокгольмском арбитраже, чтобы она лучше знала, чем занимается моя команда, а чем не занимается. Подумал, что может хоть как-то поможет избежать необоснованных обвинений. И ЮВТ может будет интересно прочитать об арбитраже, который бы без нее не состоялся. Она сказала, что "очень хорошо, что эти ребята смогли выиграть для страны $ 4,6 млрд", - отметил исполнительный директор "Нафтогаза".

Справка.

"Стокгольм. Бери или плати" - книга о международном арбитраже против России, в котором украинская сторона впервые в своей истории одержала победу.