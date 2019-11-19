Всемирный банк улучшил прогноз по росту украинской экономики

19 ноября, 2019, 15:55

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 3,4% до 3,6%

Об этом сообщила старший экономист организации Анастасия Головач, передает Интерфакс-Украина.

"На 2019 мы не ожидаем никаких сюрпризов и думаем, что ВВП Украины вырастет на 3,6%. Хороший показатель, но внешние риски определенным образом для Украины усиливаются, поэтому важна структурная трансформация экономики", - пояснила она.

При этом Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики в 2020 году на 3,7% ВВП, в 2021-м - на 4,2%, отметила она.

Однако, по ее словам, инфляция продолжит тренд на снижение: с 9,8% на конец прошлого года до 6,4% на конец этого года, а также 5,5% и 5% в 2020 и 2021 годах соответственно.

Согласно ожиданиям учреждения, по итогам 2019 г. дефицит государственного бюджета Украины покажет снижение до 2,1% в 2020-м и 1,9% в 2021 году.

Напомним, в апреле 2019 года Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году на 0,2 п.п. - с 2,9% до 2,7%. Впоследствии прогноз по росту украинской экономики повысили до 3,4%.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что основной задачей правительства на ближайшие пять лет является рост экономики страны на 40%.

Впоследствии Кабинет министров утвердил новые прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2020-2022 лет. Согласно "сценарию 1" макропрогноза, подготовленного Минэкономики, ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%.