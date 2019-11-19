 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВсемирный банк улучшил прогноз по росту украинской экономики

Всемирный банк улучшил прогноз по росту украинской экономики

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 3,4% до 3,6%

Об этом сообщила старший экономист организации Анастасия Головач, передает Интерфакс-Украина.

"На 2019 мы не ожидаем никаких сюрпризов и думаем, что ВВП Украины вырастет на 3,6%. Хороший показатель, но внешние риски определенным образом для Украины усиливаются, поэтому важна структурная трансформация экономики", - пояснила она.

При этом Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики в 2020 году на 3,7% ВВП, в 2021-м - на 4,2%, отметила она.

Однако, по ее словам, инфляция продолжит тренд на снижение: с 9,8% на конец прошлого года до 6,4% на конец этого года, а также 5,5% и 5% в 2020 и 2021 годах соответственно.

Согласно ожиданиям учреждения, по итогам 2019 г. дефицит государственного бюджета Украины покажет снижение до 2,1% в 2020-м и 1,9% в 2021 году.

Напомним, в апреле 2019 года Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году на 0,2 п.п. - с 2,9% до 2,7%. Впоследствии прогноз по росту украинской экономики повысили до 3,4%.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что основной задачей правительства на ближайшие пять лет является рост экономики страны на 40%.

Впоследствии Кабинет министров утвердил новые прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2020-2022 лет. Согласно "сценарию 1" макропрогноза, подготовленного Минэкономики, ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

19 ноября, 2019 вторник

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать