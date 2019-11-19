Во Всемирном банке назвали основное препятствие для привлечения инвестиций Украины

19 ноября, 2019, 16:38

Открытие рынка сельскохозяйственных земель может увеличить экономический рост в Украине на 0,5-1,5% в год в течение 5 лет

Об этом на пресс-конференции заявил ведущий экономист и руководитель программ Всемирного банка в Украине Фарук Кхан, передает hromadske.

"Наши расчеты показывают, что снятие моратория и создания прозрачного и эффективного рынка земли стимулировать рост Украины от 0,5-1,5% в год в течение 5 лет. Закон об обороте земли, который прошел первое чтение в Верховной Раде, это был большой прорыв в этом контексте. Поэтому важно, чтобы этот закон был проголосован и вступил в действие максимально быстро ", - отметил Фарук Кхан.

Также Фарук Кхан добавил, что мораторий на продажу земли негативно влияет на малых землевладельцев, которые не могут получать реальные доходы от своей собственности. При этом на земле зарабатывают большие корпорации.

В частности, ограниченность инвестиций подрывает способность фермеров выращивать продукцию и переходить на трудоемкий товар с повышенной добавленной стоимостью.

По данным Всемирного банка, уровень производительности сельского хозяйства в Украине является небольшим по сравнению с другими странами.

По словам Фарука Кхана, критически важны механизмы обеспечения прозрачности, эффективности и мониторинга реформ. Среди них он выделил следующие сферы: