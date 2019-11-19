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Espreso.tvОбществоVia Carpatia & Turcoffee

Via Carpatia & Turcoffee

Николай Княжицкий и Марина Порошенко
фото: Еспресо.TV
Международный форум "VIA CARPATIA" в пгт Верховина, Ивано-Франковская обл. - одно из крупнейших культурных и общественно-политических событий в Украине

В кругу диалога лидеры общественного мнения из Украины: Петр и Марина Порошенко, Андрей Парубий, Николай Мовчан, Николай Княжицкий, Виталий Портников, Иван Малкович, Сергей Жадан, Вахтанг Кипиани и др., И Европы: Angele Postolle, Emmanuel Mingasson, Petras Austrevicius, Marek Rzasa, Ben Christian Hell, Марюс Януконис искали пути решения острых проблем современности во время конференции "Круг Винценза: Украина на переломе".

Среди тем дискуссий, в частности, был вопрос производственного процесса в Украине и Европе, противодействия вооруженной агрессии, поддержки местного развития в Карпатском регионе и сохранения Карпат, культурные обмены и т.д., а также специальное событие - церемония вручения премии имени Станислава Винценза "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов", которая была основана на Форуме 2018 года.

Конференция проходила в нетипичной атмосфере в полуоткрытом пространстве на фоне Карпатских гор. Трансляция конференции обеспечивалась телевизионным каналом "Эспрессо", а дополнило это все богатая культурно-художественная программа и кофебрейки от Turcoffee. Участники форума были приятно удивлены настоящим вкусом кофе по-турецки, который качественно, легко и быстро готовился на профессиональных эксклюзивных турецких кофемашинах Arzum Okka.

Инициатор форума - народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам духовности и культуры, сопредседатель совместной комиссии Украины и Европейского Союза по мониторингу выполнения соглашения об ассоциации - Николай Княжицкий.

Микола Княжицький - ініціатор форуму.

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