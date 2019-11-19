В зоне ООС украинские военные сбили беспилотник оккупантов

19 ноября, 2019, 20:19

Россияне использовали беспилотный летательный аппарат для изучения украинских позиций

Об этом сообщает штаб ООС.

19 ноября на Горловском направлении российские оккупационные войска использовали БПЛА, который совершал полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня подразделений Объединенных сил.

Вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит сосредоточенным огнем из стрелкового оружия.

При падении на нежилом дворе аппарат сдетонировал, что может свидетельствовать о опасном грузе, которым враг пытался поразить наших военных.

Остатки сбитого БПЛА переданы специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации.

С начала суток, боевики 4 раза обстреляли украинские позиции из гранатометов.