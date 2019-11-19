В Украине за месяц на треть подорожала гречка

19 ноября, 2019, 13:43

В октябре средние потребительские цены на гречку повысились на 27,5%, или на 5,73 грн, в 26,53 грн / кг по сравнению с сентябрем

Об этом свидетельствуют данные Государственного агентства статистики.

Самые высокие цены на гречку зафиксированы в Киевской области - 29,02 грн / кг, самые низкие - в Житомирской области - 24,58 грн / кг.

Цены на макаронные изделия сохранились на уровне 18,29 грн / кг, на рис - на уровне 23,1 грн / кг.

Цены на пшеничную муку в октябре снизились на 1,5% до 11,47 грн / кг.

В сентябре средние потребительские цены на гречку выросли на 22,3%, или на 3,79 грн / кг до 20,79 грн / кг по сравнению с августом.