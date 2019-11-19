В Швеции закрыли дело против Джулиана Ассанжа
19 ноября, 2019, 17:57
Прокуратура Швеции прекратила расследование по делу об изнасиловании, открытом против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Об этом пишет The Guardian.
"Я хочу сообщить о своем решении прекратить предварительное расследование", - заявила заместитель главного прокурора Ева Мари Перссон.
Обвинения в сексуальных домогательствах и изнасиловании двух женщин были выдвинуты в 2010 году. Сам Ассанж отрицал связь с женщинами.
В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольма. Тогда основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних семи лет.
Напомним, Швеция возобновила расследование против Ассанжа по делу об изнасиловании.
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