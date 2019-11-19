В Швеции закрыли дело против Джулиана Ассанжа

19 ноября, 2019, 17:57

Прокуратура Швеции прекратила расследование по делу об изнасиловании, открытом против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Об этом пишет The Guardian.

"Я хочу сообщить о своем решении прекратить предварительное расследование", - заявила заместитель главного прокурора Ева Мари Перссон.

Обвинения в сексуальных домогательствах и изнасиловании двух женщин были выдвинуты в 2010 году. Сам Ассанж отрицал связь с женщинами.

В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольма. Тогда основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних семи лет.

Напомним, Швеция возобновила расследование против Ассанжа по делу об изнасиловании.