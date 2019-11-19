В штабе ООС рассказали о состоянии военного, раненого возле границы с РФ

19 ноября, 2019, 17:42

Штаб операции Объединенных сил уточнил информацию о состоянии воина, которого ранили 17 ноября возле населенного пункта Сизое Луганской области

Об этом сообщил пресс-центр штаба.

Ранения украинского воина, которое произошло 17 ноября неподалеку от населенного пункта Сизое Луганской области, квалифицировано как боевое.

На месте происшествия продолжает работать группа военной службы правопорядка и военной прокуратуры для установления причин ранения. Исследуются обстоятельства происшествия, продолжаются специальные следственные действия.

Сейчас жизни и здоровью военного ничего не угрожает. Ему была предоставлена вся необходимая медицинская помощь.