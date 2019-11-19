 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ штабе ООС рассказали о состоянии военного, раненого возле границы с РФ

В штабе ООС рассказали о состоянии военного, раненого возле границы с РФ


фото: mil.gov.ua
Штаб операции Объединенных сил уточнил информацию о состоянии воина, которого ранили 17 ноября возле населенного пункта Сизое Луганской области

Об этом сообщил пресс-центр штаба.

Ранения украинского воина, которое произошло 17 ноября неподалеку от населенного пункта Сизое Луганской области, квалифицировано как боевое.

На месте происшествия продолжает работать группа военной службы правопорядка и военной прокуратуры для установления причин ранения. Исследуются обстоятельства происшествия, продолжаются специальные следственные действия.

Сейчас жизни и здоровью военного ничего не угрожает. Ему была предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать