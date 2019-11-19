В штабе ООС рассказали о состоянии военного, раненого возле границы с РФ
19 ноября, 2019, 17:42
Штаб операции Объединенных сил уточнил информацию о состоянии воина, которого ранили 17 ноября возле населенного пункта Сизое Луганской области
Об этом сообщил пресс-центр штаба.
Ранения украинского воина, которое произошло 17 ноября неподалеку от населенного пункта Сизое Луганской области, квалифицировано как боевое.
На месте происшествия продолжает работать группа военной службы правопорядка и военной прокуратуры для установления причин ранения. Исследуются обстоятельства происшествия, продолжаются специальные следственные действия.
Сейчас жизни и здоровью военного ничего не угрожает. Ему была предоставлена вся необходимая медицинская помощь.
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