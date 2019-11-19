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Espreso.tvОбществоВ Польше 19 украинцев задержали по запросам РФ в Интерпол

В Польше 19 украинцев задержали по запросам РФ в Интерпол


фото: fakt.pl
На территории Польши по запросам РФ в Интерпол задержаны 19 граждан Украины

Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщили в МИД Украины.

"На территории Республики Польша задержали 19 граждан Украины по запросам РФ в Интерпол", - говорится в ответе.

При этом в МИД добавили, что была предотвращена выдача РФ двух украинцев.

"Благодаря активной работе посольства и генерального консульства Украины в Люблине была предотвращена выдача российской стороне двух граждан Украины", - сообщили в министерстве.

Однако из ответа непонятно, входят ли они в число 19 задержанных или сначала задержан был 21 человек.

Также в министерстве не уточнили, были выданы России другие задержанные или они находятся в Польше.

Напомним, 9 ноября в Польше по запросу России задержан заместитель председателя УНА-УНСО, сотрудника секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура.
13 ноября Игорь Мазур вернулся в Украину.

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