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Espreso.tvОбществоВ Минэкономразвития разработали закон, "чтобы иностранцы не покупали землю"

В Минэкономразвития разработали закон, "чтобы иностранцы не покупали землю"


фото: zik
Министерство экономики подготовило законопроект о скрининге инвестиций, который призван отслеживать, чтобы иностранцы не покупали землю

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Проект закона "Об оценке влияния иностранных инвестиций на национальные интересы и безопасность", по словам министра, призван для отслеживания того, чтобы иностранцы не покупали землю:

"Это механизм контроля за инвестициями в Украине. Он будет также использоваться для того, чтобы иностранцы не покупали землю. Это также касается контроля и мониторинга покупки земли или инвестиций в Украину лиц с двойным гражданством ", - отметил Милованов.

  • Напомним, ранее Милованов заявлял, что ставка по кредитам на покупку земли сельскохозяйственного назначения в Украине после открытия рынка земли будет в пределах 3-5% годовых. Министр отмечает, что остальные проценты по кредитам государство будет компенсировать. В целом на программы поддержки аграриев в 2020 году предусмотрено около 4 млрд грн.
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