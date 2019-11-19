В Минэкономразвития разработали закон, "чтобы иностранцы не покупали землю"

19 ноября, 2019, 15:33

Министерство экономики подготовило законопроект о скрининге инвестиций, который призван отслеживать, чтобы иностранцы не покупали землю

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Проект закона "Об оценке влияния иностранных инвестиций на национальные интересы и безопасность", по словам министра, призван для отслеживания того, чтобы иностранцы не покупали землю:

"Это механизм контроля за инвестициями в Украине. Он будет также использоваться для того, чтобы иностранцы не покупали землю. Это также касается контроля и мониторинга покупки земли или инвестиций в Украину лиц с двойным гражданством ", - отметил Милованов.