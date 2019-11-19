В Минэкономразвития разработали закон, "чтобы иностранцы не покупали землю"
19 ноября, 2019, 15:33
Министерство экономики подготовило законопроект о скрининге инвестиций, который призван отслеживать, чтобы иностранцы не покупали землю
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
Проект закона "Об оценке влияния иностранных инвестиций на национальные интересы и безопасность", по словам министра, призван для отслеживания того, чтобы иностранцы не покупали землю:
"Это механизм контроля за инвестициями в Украине. Он будет также использоваться для того, чтобы иностранцы не покупали землю. Это также касается контроля и мониторинга покупки земли или инвестиций в Украину лиц с двойным гражданством ", - отметил Милованов.
- Напомним, ранее Милованов заявлял, что ставка по кредитам на покупку земли сельскохозяйственного назначения в Украине после открытия рынка земли будет в пределах 3-5% годовых. Министр отмечает, что остальные проценты по кредитам государство будет компенсировать. В целом на программы поддержки аграриев в 2020 году предусмотрено около 4 млрд грн.
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