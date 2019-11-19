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Espreso.tvОбществоВ Киеве потратят 400 млн грн на обновление мусоросжигательного завода

В Киеве потратят 400 млн грн на обновление мусоросжигательного завода


фото: onkurent.in.ua
В КГГА анонсировали масштабное строительство системы химической очистки газов на мусоросжигательном заводе "Энергия" в Дарницком районе. После ее внедрения выбросы загрязняющих веществ должны уменьшиться в 5 раз и соответствовать европейским экологическим стандартам

Об этом сообщил заместитель глава Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба.

Работы должны начаться уже в 2020 году. Общая стоимость работ составляет 420 млн грн: в проекте бюджета Киева на 2020 год пока будет предусмотрено только 220 млн грн на эти цели, другие 200 млн будут искать в государственном бюджете Украины.

По его словам, на предприятии уже модернизированы три из четырех электрофильтров. Ремонт еще одного завершат в 2020 году.

Отметим, завод "Энергия" - единственное мусоросжигательное предприятие в Украине, которое утилизирует 25% твердых бытовых отходов столицы и обеспечивает отоплением и горячей водой почти 300 многоэтажных домов. "Энергия" работает в рамках разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, выданного Министерством экологии и природных ресурсов Украины.

"Однако и столичная власть, и общественность осознают то, что завод является устаревшим объектом, он построен более 30 лет назад. Предприятие необходимо модернизировать и совершенствовать", - заявил Петр Пантелеев.

 

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