В Киеве на месте рынка Петровка позволили строить ТРЦ

19 ноября, 2019, 14:58

На месте книжного и вещевого рынков Петровка вскоре может появиться одноименный торгово-развлекательный центр

Разрешение на строительство торгово-развлекательного центра выдал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА

О соответствующем приказе от 3.10.2019 года № 1248 свидетельствуют данные реестра департамента.

Документ позволяет строительство здания не выше 9 этажей на ул. Вербовая, 21, 23 в Оболонском районе Киева. Строительство ТРЦ планируется на земельном участке площадью 0,9899 га.

Согласно информации издания КиевVласть, участок, на котором планируется строительство ТРЦ, решением Киевсовета передали в аренду ООО Солидарность еще в 2004 году.

В марте 2010 года Киевсовет изменил в договоре аренды ООО Солидарность на ООО Б.В.