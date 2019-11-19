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Espreso.tvОбществоВ Харькове и Днепре состоялись лекции в рамках проекта "Четвертая власть: влияние, вызовы, ответственность"

В Харькове и Днепре состоялись лекции в рамках проекта "Четвертая власть: влияние, вызовы, ответственность"


фото: харківська фотографиня Вікторія Якименко
12-13 ноября в рамках проекта "Четвертая власть: влияние, вызовы, ответственность" состоялась открытая лекция украинского журналиста и публициста Виталия Портникова для студентов двух вузов в Харькове и Днепре

Первой состоялась лекция для студентов Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Второй была лекция для студентов Днепровского Национального университета имени Олеся Гончара. Оба мероприятия имели большой успех у зрителей и проходили при отсутствии свободных мест в лекториях. Более 110 слушателей в Харькове и более 120 слушателей в Днепре - это в основном студенты, вместе с преподавателями этих университетов, представители СМИ и представителями гражданского общества.

Основная цель лекций - повышение качества, объективности, незаангажированности медиа-контента и, как следствие, повышение уровня критического мышления и объективности оценок украинцами информации и событий. Общество должно быть хорошо осведомлено о событиях в стране и мире, и полученная информация должна быть максимально честной, справедливой, без искажения информации. Доверие общественности должно быть приоритетным направлением в работе медиа.

На базе лекции будет изготовлена телеверсия, которая будет показана в эфире медийного партнера проекта - телеканала Еспресо.

Следующая лекция будет проводиться в городе Винница. Это будет предпоследняя лекция в рамках проекта, тогда как последняя состоится в Киеве.

Запад организован ОО "Всеукраинский демократический форум", при поддержке Фонда развития СМИ Посольства США в Украине. Организационными партнерами выступили - Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина и Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара. . Медиапартнер мероприятия - телеканал Еспресо.

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Фото: харьковская фотограф Виктория Якименко.

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