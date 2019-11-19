Условий для свободных выборов на Донбассе сейчас нет, - представитель президента Еврокомиссии
Об этом он рассказал в интервью Европейской правде.
"Прежде всего, фейковых выборов не будет, если только Украина на них не согласится. К примеру, сейчас условий для них нет, потому что для выборов явно недостаточно разведения войск на этих небольших участках (в Петровском и Золотом. - ЕП) и обмена заключенными", - сказал он.
Он добавил, что выборы возможны только после выполнения целого ряда условий, среди которых - контроль Киева над границей с РФ.
"Чтобы говорить о выборах, должен быть установлен контроль над внешней границей, должен быть решен вопрос медиа, надо решить что-то с правом голоса людей, которые уехали из Донбасса, и многие другие вопросы", - отметил спецпредставитель президента Еврокомиссии.
Он подчеркнул, что установление контроля над границей является вопросом переговоров.
"Как именно это сделать - это вопрос переговоров. Сейчас на столе есть идея о совместном контроле за рубежом со стороны Украины и ОБСЕ. Для Украины вопрос контроля за рубежом - это вопрос суверенитета", - отметил Эльмар Брок, не став прогнозировать, когда может с "появиться возможность провести свободные выборы на оккупированной территории.
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