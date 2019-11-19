Украинский боксер хочет попасть на матч Зинченко в Лиге чемпионов

19 ноября, 2019, 18:34

Украинский боксер Тарас Шелестюк заявил, что желает посетить матч английского "Манчестер Сити", за который выступает Александр Зинченко

Об этом сообщает sportarena.

Известный украинский боксер Тарас Шелестюк рассказал о дружбе с украинскими футболистами, которые выступают в чемпионате Англии.

"Когда я был в Англии, встречался с Ярмоленко вечером перед игрой. Пообщались с ним. К сожалению, с Зинченко не удалось встретиться: он из-за травмы не играл, восстанавливался. Не было времени пообщаться. Но, думаю, еще не раз приеду в Англию, и будет возможность с Сашей встретиться. Хочу попасть на стадион "Манчестер Сити" и вживую посмотреть матч ЛЧ. Потому что так, как болеют в Англии, не болеют нигде ", - признался боксер.

Тарас Шелестюк бронзовый призер Олимпийских игр 2012 в Лондоне, чемпион мира, бронзовый призер Чемпионата Европы, победитель Кубка Европы, трехкратный чемпион Украины.

Напомним, украинский боксер Тарас Шелестюк планирует сменить профессиональный ринг нав любительский, чтобы попасть на Олимипиаде 2020.

10 марта экс-чемпион мира по боксу среди любителей Тарас Шелестюк вернулся на ринг после полуторагодовалого перерыва и одержал победу.