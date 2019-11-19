Украинцы объявили бойкот товарам, которые рекламируются на телеканалах Медведчука

19 ноября, 2019, 22:10

Набирает обороты бойкот "Стрепсилс" и "Нурофен" из-за сотрудничества с телеканалами Медведчука

В социальных сетях проукраинские активисты призывают не покупать товары, реклама которых размещена телеканалах, которые распространяют российскую пропаганду. Речь идет о 112, NewsOne, ZiK, входящих в холдинг "Новости", который формально принадлежит нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Однако реальным владельцем медиа называют политика Виктора Медведчука, кума Владимира Путина.

"Ни для кого не секрет, что телеканалы 112, ZIK, NewsOne часто транслируют месседжи, созвучные российской пропаганде. Однако ряд компаний, в том числе международных, продолжают размещать рекламу на этих каналах, - говорится в обращении активистов. - Покупать товары этих компаний означает опосредованно спонсировать и поддерживать российскую агрессию в Украине ". Призыв к бойкоту распространяется под хэштегом #вбивчареклама #медведчукзамовчи и набрал уже несколько сотен репост.

По оценкам, рекламные поступления для телеканалов группы составляют около 1,5 млн гривень ежемесячно и направляются, в частности, на выплату зарплаты работникам канала, "де-факто пропагандистам".

"Поэтому накажем пророссийских спонсоров так, как им больнее, - деньгами. Объявляем бойкот рекламодателям Путина. Пусть узнают, что не всякая реклама продажи поднимает. Иногда бывает наоборот", - призывают инициаторы бойкота.

Среди торговых марок, которые рекламируются на указанных телеканалах, оказались как локальные, так и международные бренды из разных потребительских сегментов. В частности, призыв бойкота относится к ТМ ВОЛЯ, кофе Jacobs, беттинговому сервису Parimatch Ukraine, UNIT.Home, контрацептивам Durex, Укрстройинвестбанк, Альфа-Банк Украина и даже шоумену Михаилу Поплавскому. Полный список брендов доступен по ссылке .

Прямой и косвенный ущерб для компаний-рекламодателей будет зависеть от масштаба бойкота и его продолжительности. Активисты обещают свернуть протесты, если компании-производители откажутся от сотрудничества с холдингом "Новости".