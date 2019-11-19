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Espreso.tvОбществоУкраина "отбилась" от возможных газовых вопросов России на "нормандском" саммите, - Витренко

Украина "отбилась" от возможных газовых вопросов России на "нормандском" саммите, - Витренко

Вопрос газовых контрактов по транзиту российского газа по территории Украины на саммите "нормандской четверки" 9 декабря обсуждаться не будет

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Укринформ.

"Относительно "нормандского формата". Мне известно, честно говоря, чтобы была какая-то конкретная работа в "нормандском формате" относительно переговоров о газе. Я так слышал высказывания господина Пристайко, который говорил, что хотя российская сторона пыталась навязать газовые вопросы в нормандском формате, но от этого удалось, скажем так, отбиться. То есть этот шантаж со стороны России не прошел", - заявил Витренко.

Напомним, российский Газпром предложил украинскому НАК "Нафтогаз Украины" продлить действующий контракт на транзит газа или заключить новый сроком на 1 год, но выдвинул ряд требований, в частности, отказаться от претензий в судах.

В "Нафтогазе" пообещали предоставить конструктивный ответ, но отметили, что транзит будет осуществляться по европейским правилам.

  • Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" состоится 9 декабря.
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