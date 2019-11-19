 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина приобретет у Франции 20 новых патрульных катеров

Украина приобретет у Франции 20 новых патрульных катеров


фото: bestlj
В течение следующих трех лет Государственная пограничная служба Украины получит 20 сверхсовременных 32-метровых патрульных кораблей французской компании ОСЕА

Соответствующее соглашение подписали министры внутренних дел Украины и Франции Арсен Аваков и Кристоф Кастанер, сообщили в пресс-службе МВД.

"Сегодня было подписано межправительственное рамочное соглашение на изготовление и поставку для нужд системы пограничной безопасности 20 пограничных патрульных катеров", - заявил Аваков.

Согласно условиям контракта, пять катеров с алюминиевым корпусом будет полностью построено на одном из николаевских заводов. Дополнительная комплектация катеров и оружие также будет украинской, в частности, маленькие скоростные лодки построят в Харькове.

Проект оценили в 136 млн евро, из них 15% будет профинансировано из государственного бюджета, остальные 85% составит специальный кредит французского казначейства с минимальными процентами.

Проект рассчитан до 2023 года, а первый корабль пришвартуется в порту Одессы в 2021 году.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

19 ноября, 2019 вторник

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать