Украина приобретет у Франции 20 новых патрульных катеров
Соответствующее соглашение подписали министры внутренних дел Украины и Франции Арсен Аваков и Кристоф Кастанер, сообщили в пресс-службе МВД.
"Сегодня было подписано межправительственное рамочное соглашение на изготовление и поставку для нужд системы пограничной безопасности 20 пограничных патрульных катеров", - заявил Аваков.
Согласно условиям контракта, пять катеров с алюминиевым корпусом будет полностью построено на одном из николаевских заводов. Дополнительная комплектация катеров и оружие также будет украинской, в частности, маленькие скоростные лодки построят в Харькове.
Проект оценили в 136 млн евро, из них 15% будет профинансировано из государственного бюджета, остальные 85% составит специальный кредит французского казначейства с минимальными процентами.
Проект рассчитан до 2023 года, а первый корабль пришвартуется в порту Одессы в 2021 году.
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