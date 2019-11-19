Украина приобретет у Франции 20 новых патрульных катеров

19 ноября, 2019, 17:21

В течение следующих трех лет Государственная пограничная служба Украины получит 20 сверхсовременных 32-метровых патрульных кораблей французской компании ОСЕА

Соответствующее соглашение подписали министры внутренних дел Украины и Франции Арсен Аваков и Кристоф Кастанер, сообщили в пресс-службе МВД.

"Сегодня было подписано межправительственное рамочное соглашение на изготовление и поставку для нужд системы пограничной безопасности 20 пограничных патрульных катеров", - заявил Аваков.

Согласно условиям контракта, пять катеров с алюминиевым корпусом будет полностью построено на одном из николаевских заводов. Дополнительная комплектация катеров и оружие также будет украинской, в частности, маленькие скоростные лодки построят в Харькове.

Проект оценили в 136 млн евро, из них 15% будет профинансировано из государственного бюджета, остальные 85% составит специальный кредит французского казначейства с минимальными процентами.

Проект рассчитан до 2023 года, а первый корабль пришвартуется в порту Одессы в 2021 году.