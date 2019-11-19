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Espreso.tvОбществоУ берегов Италии задержали яхту с мигрантами и украинскими моряками

У берегов Италии задержали яхту с мигрантами и украинскими моряками

Береговая полиция Италии задержала яхту под управлением двух украинцев, на которой перевозили 74 мигранта из Ирака

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Береговая охрана Италии остановила дрейфующую яхту. Плавсредство удалось обнаружить в бухте Роччелла-Ионика. На борту маленького суденышка находилось до 74 пассажиров, которые назвались гражданами Ирака. Экипаж яхты состоял из 2 Уукраинцев 1980 и 1988 г. р. При содействии нелегальной миграции итальянская полиция наших соотечественников арестовала ", - говорится в сообщении.

Сейчас украинцам инкриминируют содействие нелегальной миграции.

 

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