У берегов Италии задержали яхту с мигрантами и украинскими моряками
19 ноября, 2019, 20:15
Береговая полиция Италии задержала яхту под управлением двух украинцев, на которой перевозили 74 мигранта из Ирака
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
"Береговая охрана Италии остановила дрейфующую яхту. Плавсредство удалось обнаружить в бухте Роччелла-Ионика. На борту маленького суденышка находилось до 74 пассажиров, которые назвались гражданами Ирака. Экипаж яхты состоял из 2 Уукраинцев 1980 и 1988 г. р. При содействии нелегальной миграции итальянская полиция наших соотечественников арестовала ", - говорится в сообщении.
Сейчас украинцам инкриминируют содействие нелегальной миграции.
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