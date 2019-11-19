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Espreso.tvСпортТренер сборной Бразилии объяснил, почему Пеле лучше Месси

Тренер сборной Бразилии объяснил, почему Пеле лучше Месси


фото: AS
Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что Пеле был намного более сильным футболистом чем аргентинец Лионель Месси

Об этом сообщает Goal.com.

"Пеле ни с кем нельзя сравнить. Тот, кто хочет сравнить его с другим спортсменом... Знаете, как я реагирую? Я слышу, но не слушаю. Для меня этот человек как будто не понимает, на каком уровне играл Пеле. Он был феноменален", - сказал Тите.

По его словам, Месси выдающийся игрок современности, однако Пеле вышел за привычные рамки, а в его игре не было недостатков.

"Как-то я говорил, что Месси - выдающийся игрок. Я имел в виду, что он выдающийся для современности, он креативный. Пеле же существует вне стандартных рамок, и я говорю это не потому, что я бразилец. Нельзя найти недостатки в его игре ", - сказал Тите.

Напомним, в ноябре 2018 Лионель Месси вышел на второе место в истории по голам за один клуб и уступает лишь "Королю футбола" Пеле.

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