Тейлор уточнил свои показания: у Зеленского не считают, что конфликт с РФ начал Порошенко

19 ноября, 2019, 15:52

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор поздравил президента Владимира Зеленского и его внешнеполитическую команду с последними достижениями

"Успешное возвращение домой моряков и других политических заключенных, разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском, обеспечение возвращения украинских кораблей, которые были незаконно захвачены Россией, являются конкретными достижениями на пути к миру, и у всех украинцев есть основания этим гордиться", - отметил он.

Тейлор подчеркнул, что США также приветствуют сообщение о подготовке саммита в нормандском формате и надеются на дальнейшее продвижение в достижении мира.

В своем заявлении дипломат назвал дезинформацией утверждения о пророссийской позиции команды главы государства или вине пятого президента Украины Петра Порошенко в конфликте на востоке страны.

"Конечно, всегда есть те, кто хочет разделить Украину, особенно Россия. Мы не должны слушать российскую дезинформацию. В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся выдумки, будто члены команды президента сочувствуют России или считают, что начал конфликт бывший президент Петр Порошенко. За конфликт однозначно отвечает Россия", - резюмировал он.

Напомним, как стало известно из публикации закрытых свидетельств Тейлора перед Конгрессом, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер намекал представителям Офиса президента о том, чтобы они отказались от идеи уголовного преследования бывшего президента Петра Порошенко.

Тейлор рассказал о встрече, которую он и Волкер имели 14 сентября с советником президента Зеленского Андреем Ермаком и внештатным советником Игорем Новиковым, на которой Волкер "намекнул, что было бы неплохо не преследовать экс-президента Порошенко".

По его словам, после этого Ермак и Новиков достали свои мобильные телефоны и показали фотографии своих родственников, на которых были брат и двоюродный брат, которые были убиты или ранены на Донбассе.

"Они показали это Курту и мне, сказав: Порошенко в этом виноват", - отметил посол.